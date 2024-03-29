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Итальянские истребители перехватили самолеты РФ в Балтийском море

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  • 29.03.2024, 21:52
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Итальянские истребители перехватили самолеты РФ в Балтийском море

Дважды в течение суток.

Истребители Военно-Воздушных сил Италии Eurofighters в течение текущих суток осуществили двойной перехват российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

Эти истребители Eurofighters входят в состав 4-й оперативной группы, действующей на польской базе в Мальборке.

«Тревога, запущенная из командного центра НАТО в Уэдеме (Германия), была активирована вчера и сегодня утром по неопознанному самолету, который летел над международными водами Балтийского моря», - сообщает агентство.

В публикации говорится, что после идентификации российского самолета и наблюдения итальянские истребители вернулись на свою базу в Мальборке.

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