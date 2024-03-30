Российские оккупанты бегут в Сирию 30.03.2024, 8:59

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И платят за это деньги.

В отличие от Украины Сирия – желанное место для служебных командировок российских военнослужащих. Настолько, что они готовы давать взятки за то, чтобы их туда направили.

Близкому к российским силовикам Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно об обвинительных приговорах в отношении трех военных, заплативших по 100 тысяч российских рублей сослуживцу, которые тот обещал передать якобы уполномоченному должностному лицу Генштаба Вооруженных сил РФ за включение в список направляемых в служебную командировку в Сирию.

Во всех приговорах отражено, что подсудимые были осведомлены «о положительном влиянии такого рода командировки на уровень материального и социального обеспечения военнослужащего».

Никто из них в Сирию так и не поехал, а уплаченные деньги всем вернули через несколько месяцев, следовало из показаний подсудимых. Тем не менее, каждого признали виновным в покушении на дачу взятки и оштрафовали.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные российские офицеры отправляют своих детей на военную службу в Сирию, чтобы они не попали на войну в Украине.