Зеленский уволил своего давнего друга с должности первого помощника президента

Зеленский уволил своего давнего друга с должности первого помощника президента5
- 30.03.2024, 11:38
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И ряд своих советников.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего давнего друга и бизнес-партнера по «Кварталу 95» Сергея Шефира с должности первого помощника президента.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром в субботу, 30 марта, пишет New Voice.
Помимо Шефира Зеленский также уволил и других своих советников: Устенко, Трофимова, Вербицкую, Пушкареву и Радуцкого.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Зеленский уволил несколько заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.