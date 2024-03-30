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Зеленский уволил своего давнего друга с должности первого помощника президента

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  • 30.03.2024, 11:38
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Зеленский уволил своего давнего друга с должности первого помощника президента

И ряд своих советников.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего давнего друга и бизнес-партнера по «Кварталу 95» Сергея Шефира с должности первого помощника президента.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром в субботу, 30 марта, пишет New Voice.

Помимо Шефира Зеленский также уволил и других своих советников: Устенко, Трофимова, Вербицкую, Пушкареву и Радуцкого.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Зеленский уволил несколько заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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