Число пострадавших при теракте в «Крокусе» резко выросло 30.03.2024, 13:31

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Есть и большое число «пропавших без вести».

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пострадал 551 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС России.

29 марта сообщалось, что в результате теракта пострадали 382 человека.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — заявили в МЧС.

В медицинских службах уточнили ТАСС, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

После теракта, как пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza, 95 человек числятся «пропавшими без вести».