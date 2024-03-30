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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» резко выросло

  • 30.03.2024, 13:31
  • 8,210
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» резко выросло

Есть и большое число «пропавших без вести».

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пострадал 551 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС России. 

29 марта сообщалось, что в результате теракта пострадали 382 человека. 

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — заявили в МЧС.

В медицинских службах уточнили ТАСС, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. 

После теракта, как пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza, 95 человек числятся «пропавшими без вести».

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