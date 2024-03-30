Axios: Израиль предложил США разместить в Газе арабских военных 30.03.2024, 14:00

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Это предложение уже рассматривает Египет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил разместить в секторе Газа многонациональную военную группировку с участием арабских военнослужащих. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. По их словам, министр попросил США поддержать его инициативу, пишет сайт «Радио Свобода».

По замыслам израильской стороны, контингент арабских стран должен находиться в Газе в течение переходного периода и обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев, а также причала, который Соединённые Штаты построят для гражданских грузов. По словам источников, израильские военные обсуждали инициативу с тремя арабскими странами, среди которых Египет.

Если предложенный план будет принят, то в Газе будет создан руководящий орган, не имеющий отношения к палестинской группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Вместе с тем, по словам собеседников издания, о присутствии в Газе американских военных речи не идёт.

Источник в Белом доме рассказал Axios, Египет – пока что единственная страна, которая рассматривает идею Израиля. В данный момент арабские страны не готовы направлять в Газу войска, но допускают размещение миротворческих контингентов после войны, утверждает американский чиновник.