The WSJ назвала вероятного преемника Эрдогана

The WSJ назвала вероятного преемника Эрдогана1
- 30.03.2024, 15:14
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У него очень известная фамилия.
Газета The Wall Street Journal назвала вероятного преемника президента Турции Реджепа Эрдогана.
Издание считает Сельчука Байрактара одним из возможных преемников на посту президента Турции.
Байрактар — глава компании по производству беспилотников.
По данным опросов, Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей страны. Он женат на одной из дочерей президента Эрдогана. Рост его популярности связан с хорошей репутацией дронов.
Байрактар повторяет националистическую риторику Эрдогана, сдабривая свои речи упоминаниями об османском прошлом Турции.