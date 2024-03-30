The WSJ назвала вероятного преемника Эрдогана 1 30.03.2024, 15:14

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У него очень известная фамилия.

Газета The Wall Street Journal назвала вероятного преемника президента Турции Реджепа Эрдогана.

Издание считает Сельчука Байрактара одним из возможных преемников на посту президента Турции.

Байрактар — глава компании по производству беспилотников.

По данным опросов, Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей страны. Он женат на одной из дочерей президента Эрдогана. Рост его популярности связан с хорошей репутацией дронов.

Байрактар повторяет националистическую риторику Эрдогана, сдабривая свои речи упоминаниями об османском прошлом Турции.