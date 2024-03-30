СМИ: Таджики начали массовый исход из России 30.03.2024, 16:32

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После теракта в «Крокус Сити Холл».

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в подмосковном «Крокус сити холл», сказала замглавы ведомства Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (в Таджикистан) больше, чем уезжает», - цитирует ее ТАСС.

Дефицит трудовых ресурсов в экономике России, достигший 5 млн человек, может еще больше усилиться из-за оттока трудовых мигрантов, сообщает The Moscow Times.

Дефицит кадров в строительной отрасли в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, сообщил в пятницу президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

«Строительный сектор входит в число отраслей с самым высоким кадровым дефицитом», - цитирует Глушкова «Интерфакс».