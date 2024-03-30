Эхо «Крокуса» Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

30.03.2024, 18:49

3,876

Леонид Гозман

Джин из песни Высоцкого умел только бить морду.

«… кроме мордобития, никаких чудес!»

Владимир Высоцкий

Такая страшная трагедия, как теракт в «Крокусе», не может не иметь масштабных последствий.

Наиболее естественным было бы выяснение причин провала ответственных за безопасность людей структур: собственно силовиков, органов, контролирующих пожарную безопасность, и так далее, — и реорганизация всего комплекса мер по предотвращению подобного кошмара. Ну и наказание виновных, будь то коррупционеры из числа многочисленных контролеров или чиновники и силовики, способствовавшие теракту, если таковые будут обнаружены. Но похоже, что по такому, наиболее естественному пути наши власти идти не собираются. Об ответственности ФСБ говорит кто угодно, но не их работающий президентом коллега и его сотрудники.

Ну а пожар как будто бы произошел сам собою: по крайней мере, имя владельца «Крокуса», который несет личную ответственность за состояние и готовность противопожарных систем, в официальных сообщениях даже не упоминается. Что выглядит особенно удивительным на фоне того, что владельцы «Зимней вишни», «Хромой лошади» и прочих ответственность понесли. Впрочем, говорят, что Агаларов, хозяин «Крокуса», близок лично к самому главному. В этой логике, по-видимому, пожар в «Крокусе», в результате которого погибло больше людей, чем от пуль террористов, не настолько серьезное событие, как, например, голая вечеринка, чтобы всех причастных немедленно выводить на чистую воду.

Но можно, не особенно беспокоясь о предотвращении следующих трагедий, попытаться использовать ее в своих интересах. Благо у российского государства есть опыт — после и в связи (!) с Бесланом были отменены выборы губернаторов. Используют ли «Крокус» власти сейчас для реализации своих, возникших задолго до теракта планов? Прежде всего, для оправдания войны — идущей и будущей?

Да, но не очень эффективно. Похоже, что для высшего руководства страны теракт был неожиданным (только не подумайте, что я отрицаю причастность ФСБ, — я просто не знаю, да и вы не знаете). Они явно не решили заранее, что говорить. Украину как заказчика упоминают, но вяло, без страсти. Террористы ехали в Украину, где им на границе приготовили окно, чтобы получить награду. По-видимому, под камеру, прямо из рук Зеленского в виде мешка с бриллиантами. Если подумать полчаса, можно придумать что-нибудь более правдоподобное. А один из задержанных якобы признается, что за теракт им обещали аж пятьсот тысяч рублей — неясно даже, на всех или каждому. Понимаю, что есть люди, готовые убивать за какую-нибудь безумную идею. Понимаю, что есть, те, кто готов делать это за деньги. Но за настоящие деньги. А интеллект человека, идущего на такое за пять тысяч долларов, просто не позволит ему запомнить, с какого конца стреляет автомат. Впрочем, задержанные именно так и выглядят. Не очень все это работает, народный порыв бить украинцев и их заокеанских покровителей не возникает.

Да, «Крокус» произошел тогда, когда все больше людей в мире осознают, что война России со странами НАТО практически неизбежна, или, как минимум, высоковероятна; считают, что Путин уже принял решение о переносе войны с Украины на территорию других европейских стран. Это, увы, похоже на правду. Только что он предупредил западные государства, что аэродромы, которые те могут предоставить для переброски F-16 в Украину, станут законной военной целью для ВС РФ. За этим заявлением — не только признание важности F-16 в качестве фактора войны, но и прямой ультиматум НАТО. И то, что это говорит не кто-то из чиновников, а лично верховный главнокомандующий, делает эти слова особенно значимыми. Он же понимает, что не остановит поставок самолетов в Украину, — он ищет casus belli. Но курс на войну Кремль осуществляет уже очень давно, четко и последовательно. «Крокус» в качестве повода пока не используется, хотя возможность задействовать трагедию для оправдания войны, разумеется, остается. Ехали же они за наградой в Киев!

Многие считают, что «Крокус» будет использован для ужесточения репрессий. Да, репрессии станут — с каждым днем становятся — все более масштабными, но этот процесс, как и движение к войне, идет уже очень давно и без всякого «Крокуса». Еще вчера казалось невозможным, что будут сажать за то, за что сажают сегодня. И это, увы, не конец. Система встала на рельсы и движется по ним с ускорением g. Теракт не при чем.

И движение к войне, и репрессии были бы и без «Крокуса». Но происходят и вещи, связанные именно с ним.

Во-первых, это публичные пытки. Сами пытки не новость, образ Фемиды со шваброй не вчера появился. Но о пытках умалчивали, делали вид, что их как бы и нет. Сейчас их демонстрируют десяткам миллионов зрителей, а Маргарита Симоньян, глядя на эти страшные кадры, «испытывает удовлетворение». То есть надо испытывать удовлетворение.

Это, конечно, попытка запугивания. Только не террористов, а всех несогласных: смотрите, что с вами будет, если вы осмелитесь выступать против нас. Закона больше нет, никаких казавшихся незыблемыми ограничений тоже нет. Мы будем пытать вас и издеваться над вами не для того, чтобы чего-нибудь от вас добиться, а просто так, потому что захотим. Потому что мы такие. Помните об этом всегда.

Но главное — это послание тем садистам и выродкам, которые готовы пытать, которым нравится делать это. Такие люди есть в любой стране, но в нормальной — их держат в узде. А у нас власть опирается на них, объявляет их цветом нации и говорит им: «Вперед, ребята! Если вы за царя, вам все позволено». Они воспользуются этим разрешением, не сомневайтесь.

А во-вторых, прямым последствием «Крокуса» стали безумные преследования мигрантов из Средней Азии. Отлавливание мигрантов — вещь абсолютно бессмысленная. Что незаконная и аморальная, молчу: говорить с российским начальством о законе и морали — то же самое, что искать пульс на протезе. Понятно, что те, кто этим процессом руководят, не думают об экономике, им плевать, что страна станет еще менее привлекательной для трудовых мигрантов, без которых экономика России, как, кстати, и западных стран, выжить просто не может. Но ведь вообще никакого смысла нет. Если и правда, что теракт совершила группа таджиков, это что, повысит безопасность? Начальство предпринимает очередную попытку сплочения общества вокруг себя общей ненавистью и страхом. Вы их боитесь и ненавидите, мы тоже, и мы защитим вас от них. Мы — ваша надежда. Мы вместе. А то, что у нас золотые унитазы, а вам жрать нечего, и сыновья ваши завтра сложат голову незнамо за что, так это неважно. Главное — от таджиков спасем.

Это уже было, и в других странах, и в России. Где-то давно, а в России недавно: ЛГБТ, иноагенты, уехавшие. Отклик, конечно, есть, но недостаточный. А мигрантов из Азии многие действительно не любят, чего же не попробовать? Да и отчитаться перед вышестоящим начальством есть чем: не зря хлеб едим, вон сколько азиатов поймали. А в чем там они виноваты, не нашего ума дело.

Но думаю, мы имеем дело не с холодным расчетом: вот такой-то процент населения не любит таджиков, а за Путина из них вот такой процент, поэтому выгодно наехать на таджиков. Скорее это просто спонтанная реакция системы, которая не умеет ничего конструктивного, зато обладает не просто навыками, но сформированной готовностью хватать, сажать, штрафовать и высылать. Любой вызов, чего бы он ни касался, активизирует эти хватательные навыки. Как герой примитивного боевика, власть, не думая, стреляет на любое движение просто потому, что это единственно доступная ей реакция.

Джин из песни Высоцкого не умел строить дворцы — он умел только бить морду. Эти — тоже. Их повыпускали из бутылок на погибель

России, а может быть, и всего мира.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»