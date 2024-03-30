Стали известны личности 134 погибших в «Крокус Сити» 30.03.2024, 21:04

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По остальным проводятся генетические экспертизы.

Установлены личности 134 человек, погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как сообщили в ведомстве, по другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы.

Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления.

Ранее сегодня в МЧС РФ сообщили, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пострадал 551 человек, в том числе 10 детей. Погибли 144 человека (в том числе 5 детей).

Напомним, вечером 22 марта мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание крупного концертно-выставочного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (фактически окраина Москвы) перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие начали стрелять еще у входа, затем вели стрельбу по посетителям внутри — как в фойе, так и в концертном зале. Также они устроили поджоги — в комплексе начался масштабный пожар, зал полностью сгорел, в нем рухнула кровля.

Утром 23 марта в СК и ФСБ России заявили о задержании в Брянской области всех подозреваемых в совершении теракта. Всего в рамках расследования, сообщала ФСБ, задержано 11 человек.