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Армения и Азербайджан начали стягивать войска и бронетехнику к границе

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  • 30.03.2024, 22:05
  • 6,332
Армения и Азербайджан начали стягивать войска и бронетехнику к границе

Будет новая война?

На границе Азербайджана и Армении 30 марта заметили стягивание войск и бронетехники. Официальные представители двоих стран ситуацию пока не комментировали.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на СМИ обеих стран, публикуя видео с армяно-азербайджанской границы.

Так, на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы интенсивно перебрасывают личный состав и боевую технику Вооруженных сил Армении, в том числе артиллерийские установки и гусеничную бронетехнику.

На видео можно увидеть боевые машины пехоты, автомобили «Урал», КАМАЗы, гаубицы Д-30, бронированные машины БРДМ-2 и другую военную технику ВС Армении.

Источники в Армении рассказали СМИ, что такая сильная концентрация армянских военнослужащих не фиксировалась с сентября 2023 года.

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