В Перу полиция пришла в дом президента из-за дорогих часов Rolex 30.03.2024, 23:19

Операцию транслировало местное телевидение.

Полиция Перу провела обыск в доме президента Дины Болуарте, ища якобы незадекларированные дорогие часы. Рейд правоохранителей связан с расследованием дела о коррупции, получившего название Rolexgate.

Об этом сообщает Sky News.

Peruvian government agents have raided the home of the country's President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/EakqDAPOMh — Sky News (@SkyNews) March 30, 2024

Правительственные агенты производили операцию в резиденции Болуарте в столице Перу Лиме.

Также были обнародованы кадры рейда полиции, а саму операцию транслировало местное телевидение.

Дело Rolexgate

Дело о наличии у Болуарте неуказанной в декларациях коллекции роскошных часов длится уже несколько лет, еще с прихода ее к власти в качестве премьер-министра в июле 2021-го.

Такое расследование началось после внимания СМИ на аксессуары, которые политик носила на публичных мероприятиях, начиная с момента ее вступления в президенты в декабре 2022 года.

Ранее в этом месяце в правительстве заявили о намерении пересмотреть декларации об активах Болуарте за последние два года. Сама президент на прошлой неделе заверила, что пришла в правительство «с чистыми руками», и что «уйдет из него с чистыми руками».

Болуарте заявила, что Rolex она купила доходы от работы с 18 лет.

Перед этим прокуратура отказала президенту в просьбе предоставить дополнительное время для ответа на повестку с требованием предоставить доказательства покупки ее часов.

Реакция на рейд полиции

Правительство Перу назвал обыски в субботу в резиденции президента «неконституционными», передает BBC.

Премьер-министр страны Густаво Адриансен в Twitter (X) написал, что такой «политический шум... является серьезным, и влияет на инвестиции и всю страну».