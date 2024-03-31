В отелях Египта изменят систему «все включено» 3 31.03.2024, 16:41

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Белорусам на заметку.

Египетские отели не планируют отказываться от системы «все включено», но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

- Формат «все включено» отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему «все включено», но с небольшими изменениями, - сказал Элькади.

По его словам, многие отели Египта, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. «Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать», - уточнил он.

Эксперт обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.

В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны - к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.

Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы «все включено» в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира.