The Sunday Times: Германия восстанавливает обязательную военную службу 2 31.03.2024, 18:50

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В ближайшие дни министр обороны страны страны получит доклад о вариантах возможного возобновления призыва.

В Германии планируется возобновление обязательной военной службы. Об этом пишет The Sunday Times (перевод - «Униан»).

По данным издания, на следующей неделе министр обороны страны Борис Писториус получит доклад о вариантах возможного восстановления обязательной военной службы в рамках более широких мер, направленных на то, чтобы сделать страну готовой к войне.

- Однако в Берлине, который находится почти в 300 милях от ближайшей российской границы, нет ощущения непосредственной угрозы, которое царит в скандинавских и балтийских странах. Один недавний опрос ... показал, что 52 процента избирателей высказались за возвращение определенной формы призыва, а 43 процента были против, - говорится в статье.

Авторы отмечают, что эта идея наиболее популярна среди людей старше 60 лет, включая многих пожилых мужчин, которые имеют воспоминания о своих днях в армии во время холодной войны. Однако среди младших 30 лет 59 процентов выступают против этой концепции в целом.

- Олаф Шольц, канцлер СДПГ, является еще одним бывшим отказником военной службы по мотивам совести. В 1984 году, будучи радикально настроенным молодым левым и настроенным скептиком, он решил нести свою национальную службу в доме престарелых, а не в вооруженных силах. Он также сказал, что возвращение к призыву является «не хорошей идеей», - пишет СМИ.