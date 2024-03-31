Генерал ВСУ: Киев защищают три кольца обороны 31.03.2024, 20:38

Также будут долгосрочные фортификационные сооружения.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.

Как заявил Павлюк, значительно укреплена граница с Беларусью, в частности Чернобыльская зона, которую ранее не считали оборонительным рубежом.

- Мы сделали огромный объем работы: около 1000 километров фортификационных сооружений, три кольца обороны Киева, очень усилили чернобыльское направление, которое до этого не было учтено как оборонительный рубеж, - сказал Павлюк.

Генерал отметил, что сейчас сделано все, чтобы не допустить прорыва оккупантов в направлении столицы. Сейчас строят долгосрочные укрепления, ведь «имея такого соседа, нужно всегда быть готовым к войне».