Граждане Швейцарии высказались за «тринадцатую пенсию» 4.03.2024, 8:14

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И отклонили повышение пенсионного возраста.

По итогам общенародного референдума в Швейцарии, прошедшего в воскресенье, 3 марта, 58,2 процента граждан высказались за дополнительные выплаты пенсионерам — так называемую «тринадцатую пенсию». Официальные результаты голосования опубликовало агентство AFP.

Законопроект о выплатах по аналогии с «тринадцатой зарплатой», которую получают работники в Швейцарии и многих других странах Европы, лоббировали местные профсоюзы и левые партии. Явка на голосовании по всей стране составила 58 процентов.

Голосование на референдумах в Швейцарии требует того, чтобы за изменения высказались не просто большинством голосов по стране, но в большинстве из 26 кантонов страны, отмечают СМИ. «Тринадцатую пенсию» поддержали в 16 кантонах из 26 — это первый случай в Швейцарии, когда профсоюзам удалось за счет прямой демократии добиться реализации предложения, подразумевающего увеличение госрасходов.

Средняя месячная пенсия в республике на данный момент составляет 2450 швейцарских франков (около 2470 евро) для одиноких и 3675 франков (около 3854 евро) для пар. При этом Швейцария — одна из самых дорогих стран мира.

Против новых выплат выступало правительство Швейцарии. Власти считают, что это потребует дополнительных бюджетных расходов в размере более 4 млрд швейцарских франков в год и может поставить под угрозу стабильность социальной системы. Сторонникам реформы удалось мобилизовать протестный электорат, отмечают эксперты.

Одновременно с вопросом о «тринадцатой пенсии» на референдум было вынесено предложение о повышении пенсионного возраста в Швейцарии. Молодежное отделение Свободной демократической партии (FDP) предложило повысить возраст выхода на пенсию на год - с 65 до 66 лет, а затем привязать его к продолжительности жизни. 74,7 процента граждан проголосовали против этой идеи.

Примечательно, что предыдущий референдум по вопросу пенсионного возраста в Швейцарии проходил лишь за полтора года до нынешнего — в сентябре 2022 года страна проголосовала за то, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин на один год, с 64 до 65 лет. Мужчины в Швейцарии также выходят на пенсию в 65 лет. Для сравнения, в Германии пенсионный возраст повышается постепенно с 2012 года и к 2031 году достигнет 67 лет.

В целом, в Швейцарии не слишком часто проводятся реформы в системе пенсионного соцобеспечения — «тринадцатая пенсия» стала первой подобной реформой за последние десятки лет. Но в других экономических сферах швейцарцы не всегда поддерживают «левые» идеи — к примеру, в 2016 году граждане отказались от идеи введения базового безусловного дохода.