«Люди были запущены через Беларусь»: как собирались убить Зеленского 5 4.03.2024, 8:18

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Россияне хотели убить президента Украины в самом начале войны.

Расследователь Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю рассказал о том, как планировалось убийство Зеленского в самом начале войны.

Люди из ГРУ находились в Киеве, чтобы убить Зеленского. По словам Грозева, их была не одна группа. Люди из этой организации попали в Украину еще за пару недель до начала войны.

«Они были через Беларусь запущены, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них зашла в Киев и готовила взятие политического квартала города».

Это люди, подчиненные Андрею Аверьянову (генералу ГРУ, руководившему подразделением, подозреваемым в серии отравлений и взрывов в Европе), их было 30. Это очень элитная группа, говорит Грозев. Это те самые люди, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, которые отравляли Скрипалей.

«Мы отследили коммуникации нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно. Страшно, потому что видели, какие у них цели. А смешно, потому что они становились с каждым днем все меньше ура-патриотами и стали критиковать руководство за плохо спланированную операцию.

Сотрудники ГРУ сначала считали, что будут в Украине неделю, после писали своим женам: «Ну, придется две недели. После писали про месяц, полгода. Некоторые стали впоследствии сомневаться в верности своих жен».

«Можно об этом написать роман, о том, как эта команда, которая должна была за неделю довести до победы, стала психологическими жертвами этой самой войны», — замечает расследователь.

Часть из них, говорит Грозев, убили.

Он комментирует нынешние операции ГРУ в Украине: «Нет у них уже таких мегацелей, как убить Зеленского. Видимо, они полностью провалились в этом плане».

Грозев добавляет, что ГРУ обучило новых сотрудников для международных операций, они на 10-15 лет моложе прежних (1993-1999 года рождения).