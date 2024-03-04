В Гаити из тюрьмы сбежали заключенные 4.03.2024, 8:53

Cреди них – осужденные за убийство президента Моиза.

В столице Гаити Порт-о-Пренс сотни заключенных сбежали из тюрьмы, вмещающей в себя 4000 человек. BBC пишет, что среди беглецов были и мужчины, осужденные за убийство президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году.

Лидер местных банд и бывший полицейский Джимми Шеризье призывает заключить под стражу премьер-министра страны Ариэля Анри «для освобождения Гаити».

Обострение в стране началось в то время, когда Анри находился с визитом в Кении — он пытается договориться о помощи иностранных вооруженных сил для борьбы с бандами, добавляют журналисты.

Полицейский профсоюз Гаити обратился ко всем правоохранителям из Порт-о-Пренс, имеющим доступ к автомобилям и оружию, и призывал помочь восстановить контроль над тюрьмой.

Сейчас известно о по меньшей мере четырех погибших из-за стрельбы на улице.