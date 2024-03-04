Представительницу Беларуси на конкурсе «Мисс Европа-2024» уволили с работы после конфликта с украинкой 13 4.03.2024, 9:59

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Директор агентства, в котором работала белоруска, был из Украины.

Представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Европа-2024» Ирина Максимович, у которой возник конфликт с украинской участницей Миленой Мельничук, лишилась работы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Меня уволили из модельного агентства», — рассказала Максимович, пояснив, что директор был из Украины.

Напомним, что в конце февраля в Ливане прошел конкурс красоты «Мисс Европа — 2024». Первое место на нем заняла представительница России, третье — витеблянка Ирина Максимович. Однако чуть позже разгорелся скандал, поскольку украинская участница Милена Мельничук пожаловалась в соцсетях, что во время конкурса столкнулась с «адом и ненавистью», в том числе с оскорблениями и угрозами со стороны организаторов и белоруски.