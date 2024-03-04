Трамп опережает Байдена на 4% 4.03.2024, 12:36

Опрос.

CBS News опубликовал новый опрос, согласно которому 45-й президент США Дональд Трамп опережает действующего американского лидера Джо Байдена на 4% на предстоящих выборах 2024 года. Согласно исследованию, 52% респондентов готовы отдать свои голоса за республиканца, а 48% – за демократа.

СМИ отмечает, что когда американцев спросили о физическом и психическом здоровье кандидатов, Трамп показал наилучшие результаты - 45% согласны с том, что он готов стать президентом, учитывая эти показатели. Байдена предпочли только 17%. Еще 29% респондентов подчеркнули, что никто из них не подходит.

Опрос проводился среди 2159 взрослых жителей США в период с 28 февраля по 1 марта и имел погрешность 2,8%.