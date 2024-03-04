Reuters: Украина «заставила» Россию сократить добычу нефти 4.03.2024, 12:54

У Москвы нет выхода.

Россия идет на сокращение добычи и экспорта нефти на дополнительные 471 000 баррелей в сутки. Об этом заявил российский вице-премьер Новак. Российский чиновник подчёркивает, что решение якобы принято добровольно в рамках соглашения ОПЕК+. Однако решение Москвы вызвало удивление аналитиков. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«В апреле сокращение добычи составит 350 000 баррелей в сутки, а экспорт будет снижен на 121 000», - заявил он.

Очевидно, что Украина непосредственно повлияла на решение о «добровольном» сокращении российской добычи и экспорта нефти, что безусловно является хорошей новостью. Атаки беспилотников подорвали сразу несколько российских НПЗ. Таким образом, Россия просто не может переработать и хранить всю добытую нефть, поэтому идет на сокращение, прикрываясь совместным решением с ОПЕК.

Таким образом, члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и РФ согласились продолжить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на второй квартал, надеясь на рост цен на нефть и то, что рост добычи за пределами ОПЕК+ не перекроет это снижение.

Примечательно, что страны картеля, добровольно пошедшие на сокращение, оставляют его уровень на прежнем уровне. Саудовская Аравия продолжит свое добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки до конца июня, оставив добычу на уровне около 9 млн б/д, в то время как увеличение доли сокращения приходится чисто на РФ.

«Это сюрприз со стороны России, - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. - Если российские сокращения будут полностью реализованы, дополнительные баррели будут изъяты с рынка. Это неожиданный шаг, который никто не ожидал, и он может поднять цены».

На этом неожиданном предложении, по состоянию на 04:15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 14 центов, или на 0,2%, до 83,69 долларов за баррель, а американская промежуточная нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 2 цента до 79,99 долларов за баррель.

Пока трудно сказать, как отреагирует рынок на такое сокращение, учитывая рекордное увеличение добычи нефти и газа в США. Согласно данным, опубликованным Управлением энергетической информации США (EIA), в четверг добыча в США установила новые сезонные рекорды в декабре, завершая беспрецедентный год роста. Производство продолжало расти, даже когда цены упали с очень высоких уровней, которые наблюдались в середине 2022 года после вторжения России в Украину, что способствовало накоплению запасов.