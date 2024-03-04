Бойцам ВСУ хотят платить премии за уничтоженную технику России 1 4.03.2024, 14:33

В Раде назвали расценки.

В Верховной Раде хотят принять законопроект, который будет предусматривать премии для военнослужащих за уничтожение российской техники, его поддерживает министерство обороны и военное командование. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко в комментарии «Укринформу».

По его словам, документом предлагается установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники.

Установлены следующие расценки:

— Танк — 200-370 000 грн;

— Самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня — 200-370 000 грн;

— Боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 000 грн;

— Другие бронированные автомобили или грузовики — 10-30 000 грн;

— Зенитно-ракетный комплекс — 200-370 000 грн;

— Радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — 200-370 000 грн;

— Средство контрабатарейной борьбы — 30-150 000 грн;

— Средство радиоэлектронной борьбы — 30-150 000 грн;

— Беспилотник-разведчик или ударный БПЛА — 30-100 000 грн;

— Крылатая и баллистическая ракета — 100 000 грн;

— Самолет — 500 000 грн;

— Военный вертолет — 300 000 грн;

— Комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 грн;

— Военный корабль — 300-500 000 грн;

— Средство радиоэлектронной разведки — 30-100 000 грн.

Также планируется предусмотреть одноразовую выплату военным, которые заключили или продлили контакт в Силах обороны после начала большой войны на срок не менее трех лет или до окончания военного положения: 120 000 грн солдатам, 160 000 грн сержантам и старшинам и 200 000 грн офицерам.

Одновременно для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячная выплата в 10 000 гривен.