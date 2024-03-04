В ЕС исключили переговоры с Россией по газу 3 4.03.2024, 15:12

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Европейские чиновники будут принимать необходимые меры для полного избавления от российского газа.

Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщил «Укринформ» в понедельник, 4 марта.

«Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа не позднее до 2027 года», – заявила она перед началом встречи Совета министров ЕС по вопросам энергетики.

По словам Симсон, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС.