Лукашенко подписал указ «о переводе госорганов и организаций на работу в условиях военного времени»28
- 4.03.2024, 18:20
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Подробности.
Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени».
Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, «обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий», отметили в пресс-службе диктатора.
Указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий.