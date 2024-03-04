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Лукашенко подписал указ «о переводе госорганов и организаций на работу в условиях военного времени»

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  • 4.03.2024, 18:20
  • 12,318
Лукашенко подписал указ «о переводе госорганов и организаций на работу в условиях военного времени»

Подробности.

Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени».

Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, «обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий», отметили в пресс-службе диктатора.

Указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий.

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