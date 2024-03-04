Украинские партизаны раскрыли новое место дислокации боевых вертолетов РФ 2 4.03.2024, 19:25

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Вся информация передана Силам обороны Украины.

Российские оккупанты размещают боевые вертолеты на руинах комбината «Азовсталь», сообщает украинское партизанское движение «АТЕШ».

«Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что оккупанты активно используют руины «Азовстали» для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются для боевых заданий», - говорится в сообщении.

Украинские партизаны отмечают, что их агенты мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлены ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

В «АТЕШ» подчеркивают, что вся информация передана Силам обороны Украины.