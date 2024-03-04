Российскому актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 2 4.03.2024, 20:25

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Михаил Ефремов

Он может досрочно выйти из колонии в Белгороде, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом.

Известный российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок заключения в колонии за дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти, может быть освобожден условно-досрочно. Об этом сообщил агентству ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

По словам Волкова, ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении было одобрено администрацией колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание. Окончательное решение о досрочном освобождении актера должен будет вынести суд, дата которого пока неизвестна.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в аварию в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Как показала экспертиза, актер сел за руль пьяным.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Позже этот срок был сокращен до семи с половиной лет, так как актер возместил моральный ущерб родственникам погибшего. Это дело, учитывая известность Михаила Ефремова, вызвало большой общественный резонанс.