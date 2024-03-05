Почему расхваленный Россией танк «Армата» не способен воевать? 3 5.03.2024, 11:00

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Военный эксперт ответил.

В России признали, что распиаренный танк «Армата» не появится в войне против Украины. Ранее он продемонстрировал свои возможности на параде в Москве, просто заглохнув посреди площади.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил «24 Каналу», что «новейший танк» Т-14 «Армата» слишком дорого стоит россиянам.

На что на самом деле способен танк «Армата»

Селезнев напомнил, что нет ни одного подтвержденного случая боевого применения Т-14 «Армата». То есть это танк для парадов, к тому же не всегда он может умело проехать хотя бы несколько километров.

«Часто он может заглохнуть посреди Красной площади, такое бывало в его относительно короткой истории»,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что россияне очень часто создавали иллюзию невероятной мощности собственной армии, в том числе и благодаря «мультикам», которые демонстрировал миру российский диктатор Владимир Путин. Но реальность показывает, что ситуация на поле боя не всегда соответствует тому, что распространяют кремлевские пропагандисты.

Почему танк «Армата» не воюет в Украине

Военный эксперт отметил, что один из российских чиновников, отвечающих за строительство такого типа танков, заявил, что «Армата» – слишком дорогая.

«Такая себе игрушка. Это интересно, очень дорогостояще, чтобы угрожать всему миру», – заявил Селезнев.

Поэтому, добавил он, россиянам лучше производить Т-90, который значительно дешевле, но не менее эффективен. А Путин использует блеф, чтобы оказать давление на многих мировых лидеров. И только ВСУ систематически опровергают его лживые заявления и демонстрируют, что российскую армию возможно и нужно уничтожать.