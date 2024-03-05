Силы НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше 4 5.03.2024, 11:47

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В этом участвуют тысячи военных и единиц техники.

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Отдельные подразделения польской армии и стран НАТО отрабатывают переправу через реку Висла. К данным действиям привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники, передает PolskieRadio24.

Отмечается, что на берегах Вислы определенные войска будут форсировать реку в рамках учений Steadfast Defender-24 и Dragon-24.

Обучение солдат из Польши и стран-членов НАТО являются самыми большими маневрами такого рода, которые проходят в Североатлантическом альянсе за последние годы.

За тем, как подразделения девяти стран преодолевают реку Висла, будут наблюдать президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа, а также польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Для переправы через реку недалеко от Квидзина будут использоваться специальные паромные переправы, а авиация будет обеспечивать охрану транспортируемого оружия», - говорится в сообщении.

Командующий учениями генерал Марек Соколовский объяснил, как будет проходить операция.

По его словам, есть три оси: польская, французская и британско-германская. На паромах перевозится разная техника в разных конфигурациях, согласованная инженерно.

По словам заместителя генерального командующего вооруженными силами генерала Цезария Вишневского, для проведения операции был выбран март, чтобы максимально усложнить условия.

- Не случайно эти учения проводятся в марте. Мы хотели создать определенные вызовы для наших саперов и инженерных войск, потому что переходить посреди лета гораздо легче, но дело не в том, чтобы это было легко, а в том, чтобы хорошо потренироваться в сложных условиях, - добавил он.

Генерал подчеркнул, что идея учений состоит в том, чтобы перебросить войска очень быстро перед конфликтом в случае фазы кризиса.