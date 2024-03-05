Кубышка скуднеет Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.03.2024, 13:22

Кремлевские сами затянули у себя на шее петлю.

Неожиданно выяснилось (нет), что деньги из воздуха в России не берутся. Дополнительные 2,5-3 трлн рублей бюджетных расходов в год на реализацию обещаний президента будут «добивать» за счет налогов. По данным «Ведомостей», с конца прошлого года власти готовятся к повышению налоговых ставок по НДФЛ и налогу на прибыль.

Похоже, НДФЛ в России станет прогрессивными налогом. Кто больше зарабатывает — тот больше платит в казну. Президент определил это как «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Честных бизнесменов жалко, ушлых жуликов, паразитирующих на заслугах СССР — нет.

Подозреваем, что под прикрытием социальных обещаний власть просто ищет средства на военные расходы, чтобы не дербанить больше этот бедный ФНБ. Кубышка скуднеет, запросы армии растут. Башлять за все будет крупный бизнес и обеспеченные слои населения РФ, которым уже некуда бежать с корабля. На Западе обложили санкциями, а на Родине — налогами и взносами. Сами затянули у себя на шее петлю.

Телеграм-канал «Русский декаданс»