СМИ: В России начинают падать лифты с людьми 2 5.03.2024, 14:22

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Происшествие является более тревожным и глобальным сигналом.

В России массовый износ инфраструктуры начинает представлять для россиян все большую угрозу. Сегодня в жилом доме в Шушарах под Санкт-Петербургом рухнул лифт, в котором находились 14 человек. Местные власти сообщили, что, по предварительным данным, госпитализированы 4 человека. Из них двое детей. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Однако происшествие является более тревожным и глобальным сигналом. Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на российского экономического аналитика Анатолия Несмияна.

«Ну вот потихоньку и лифты начинают падать. Износ - это такая штука, которая послания президента не читает, бодрые отчеты правительства не слушает. Вполне официально не так давно признавалось, что программу замены лифтов в России сейчас не потянуть. Во-первых, просто нет мощностей, а, во-вторых, средств на это тоже нет. Финансирование такой программы должно происходить за счет фонда капитального ремонта, но там таких денег нет, а бюджет государственный не резиновый. Нам еще Берлин брать, не до лифтов, так что нужно повесить на каждом этаже и внутрь лифта по иконе: авось оборонит. Обряд экзорцизма тоже, говорят, помогает. А можно и вообще радикально: просто заколотить - пешочком ходите, здоровье накачивайте», - пишет эксперт.

По его словам, у нормально работающего лифта при перегрузке просто срабатывает защита и он вообще никуда не едет. Раз этот поехал и упал - значит система защиты «скончалась». А раз есть пострадавшие (4 человека минимум), то система торможения лифта тоже оказалась в нерабочем состоянии.