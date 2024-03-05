Курс биткоина обновил исторический максимум 5.03.2024, 19:06

Криптовалюта превысила $69 тысяч.

Курс биткоина (BTC) 5 марта превысил отметку $69 тыс. на бирже Binance и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года.

За последний месяц биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,34 трлн — это также рекордный показатель.

Спрос на биткоин и резкий взлет его курса во многом объясняются значительным притоком капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоина, запущенные в январе. Их механизм работы подразумевает покупку биткоина для обеспечения их паев. Такие фонды есть у финансовых тяжеловесов, включая BlackRock и Fidelity, а также других крупных управляющих компаний.

Еще один фактор роста — так называемый халвинг, который ожидается в апреле. Это запланированное событие, после которого вдвое сокращается эмиссия новых биткоинов.

Новые биткоины получают майнеры, когда обрабатывают блоки транзакций в сети криптовалюты. За каждый завершенный блок они получают вознаграждение в виде выпущенных 6,25 биткоина, а после халвинга будут получать вдвое меньше — лишь 3,125 монеты. Это будет четвертый по счету халвинг с момента появления биткоина, и исторически каждый из них сопровождался ростом его курса. Сокращение предложения монет при высоком спросе считается бычьим фактором для рынка.