Нуланд уйдет в отставку 1 5.03.2024, 19:15

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Виктория Нуланд

Она проработала в дипломатическом ведомстве три с половиной десятилетия при шести президентах и десяти госсекретарях.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Причина в его заявлении, которое распространил Госдеп, не приводится. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее службу и за след, который она оставила в ведомстве и в мире.

Она проработала в дипломатическом ведомстве три с половиной десятилетия при шести президентах и десяти госсекретарях, сообщил Блинкен. Начав сотрудницей консульства в китайском Гуанчжоу, Нуланд занимала в разное время большинство должностей в Госдепе, сказал он.

Дипломат ранее уходила из ведомства: после того как проработала сначала его официальным представителем в 2011–2013 годах, а затем — помощником секретаря по делам Европы и Евразии в 2013–2017 годах. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим печенье и хлеб.