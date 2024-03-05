В работе многих соцсетей произошел глобальный сбой 6 5.03.2024, 19:39

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Фото с сайта rtr.md

Пользователи сообщают о проблемах с сайтами и приложениями X, Youtube, WhatsApp и др.

Пользователи соцсетей по всему миру сообщают о сбоях в их работе, следует из данных портала Downdetector.

Так, с проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram, X (бывшая Twitter), Gmail, Google Карты, Google Play, Youtube, TikTok, WhatsApp, Discord и др. Сбои возникают как с сайтами, так и с приложениями ресурсов, в том числе с авторизацией.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил, что в компании знают о проблемах у пользователей и работают над этим.

Ранее гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика.