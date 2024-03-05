Facebook и Instagram возобновили работу после массового сбоя 5.03.2024, 20:18

Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с доступом к приложениям.

Facebook, Messenger, Instagram и Threads возобновили работу после массового сбоя. Приложения и веб-версии продуктов компании Meta не работали у пользователей по всему миру. Downdetector сообщает, что на пике на проблему с доступом к Facebook жаловались 500 тысяч пользователей.

Некоторые страницы в Facebook разлогинились без возможности войти назад, платформа отказывалась принимать пароль.

Проблемы связывают с тем, что в Красном море перерезали подводные кабели, которые обеспечивают доступ к Интернету и телекоммуникации по всему миру. Были перерезаны линии Азия-Африка-Европа-1, Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf. По оценкам гонконгской компании HGC Global Communications, повреждения коснулись 25% трафика, проходящего через Красное море.

Представитель компании Meta отреагировал на проблемы с работой сервисов в Twitter и сообщил, что знают о проблеме и работают над этим, однако не комментировал причины сбоя.

В СМИ также сообщали о проблемах с сервисами Google. Некоторым пользователям YouTube выдавал страницы с ошибкой, но это не получило таких масштабов как с Meta.