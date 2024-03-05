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Зеленский прокомментировал уничтожение «Сергея Котова»

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  • 5.03.2024, 22:14
Зеленский прокомментировал уничтожение «Сергея Котова»

Для РФ в Черном море не будет безопасных гаваней.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение российского военного корабля «Сергей Котов» в Черном море.

Во время вечернего видеообращения Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в Черном море.

«Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов и возможности наших ребят относительно российского флота. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет», — сказал президент.

Зеленский добавил, что для россиян не будет безопасного пространства и в украинском небе при достаточных поставках военной техники от партнеров и украинском внутреннем производстве.

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