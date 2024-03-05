Латвия расширила список запрещенной сельхозпродукции из Беларуси 3 5.03.2024, 22:43

Ее нельзя ввозить с 8 марта.

Сейм Латвии утвердил расширенный перечень сельскохозяйственной продукции, которую нельзя будет ввозить из Беларуси и России. Запрет начнет действовать 8 марта, об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Только что решением правительства запретили импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции на национальном уровне. В список вошли не только крупы, но и группы фруктов, овощей и кормовых продуктов. Это долгожданное решение латвийских фермеров. Действует с 8 марта!» — написала премьер-министр в Х.

Накануне Министерство земледелия Латвии расширило список российских и белорусских товаров, импорт которых может быть запрещен в страну.

Так, правила предусматривают, что запрет будет распространяться на картофель, помидоры, лук разного рода, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис и тому подобные овощи, огурцы и корнишоны, бобовые овощи и другие свежие овощи из Беларуси и России.

Кроме того, в Латвию нельзя будет импортировать произведенные в России и Беларуси орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, лимонник, абрикосы, вишню, персики, сливу, чернику. Запрет распространяется также на замороженные, консервированные и сушеные ореховые и фруктовые продукты, на все зерновые, кормовое сырье и готовые корма.

Напомним, 22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз для потребления в стране сельскохозяйственных и кормовых продуктов из Беларуси и России. Согласно поправкам, также запрещено ввозить эту продукцию из третьих стран, если она происходит из Беларуси или России. Запрет не касается продукции, которая следует через Латвию в другие государства Евросоюза.