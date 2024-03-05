Золото рекордно выросло в цене 5.03.2024, 23:40

Аналитики объяснили почему.

Золото достигло рекордных ценовых характеристик. По показателям стоимости, золотые слитки достигли максимума и перешли рубеж, который был самым высоким в декабре 2023 года, сообщает Bloomberg.

Аналитики считают, что ключевой фактор такого внимания к созданию золотых резервов вызвала шаткая позиция центробанков, которые начали говорить о сокращении ограничений в монетарной политике. Таким образом, рынок может ожидать всплеск инфляционных процессов, которые частично охватили некоторые самые слабые восточные экономики.

Максимальный показатель цены за золото составил 2141,79 долларов за унцию. В то же время, такой всплеск заинтересованности золотом большинство наблюдателей рынка считают импульсом, временным явлением, хотя эти события имеют основу.

Ранее некоторые аналитики говорили, что рекордное укрепление фондового рынка и высокая продолжительность рекордных доходов должна сократиться.

Отчасти рост цен на золото и повышенный спрос на него обусловили риски, которые имели еще в канун Нового года китайские инвесторы – в ожидании конфискационных действий правительства, сокращении рынка недвижимости и биржевой прибыли.

Также на переток активов в золото повлияла и геополитическая нестабильность, в том числе напряженность в торговых путях по Красному морю. Добавляют неопределенности и риски, которые пытаются компенсировать инвесторы, вследствие политической нестабильности в США, связанные с выборами и экономическими проблемами роста экономики Китая.

В то же время золоту еще далеко до рекордного показателя, который был достигнут в январе 1980 года. С поправкой на инфляцию стоимость благородного металла тогда достигала 3 тысяч долларов, то почти на треть больше, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что стоимость золота выросла на 3,1% и достигла отметки 2135,39 доллара за тройскую унцию. При этом прогноз аналитиков к концу следующего года – движение к цене 2200 долларов за тройскую унцию. Известно, что золото – это своеобразный индикатор, свидетельствующий о нестабильности на рынке. Поскольку неуверенные в будущем инвесторы традиционно вкладывают деньги в золото. Однако не только инвесторы стали осторожнее, но и центробанки разных стран.