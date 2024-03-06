Трамп и Байден победили в нескольких штатах: первые результаты супервторника в США 2 6.03.2024, 8:04

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Во вторник, 5 марта, действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп победили на праймериз своих партий в нескольких штатах во время так называемого супервторника в США, когда первичные выборы пройдут в 15 штатах и одной территории. О первых результатах голосований сообщило агентство Reuters.

Трамп победил в Техасе, Арканзасе, Северной Каролине, Вирджинии, Оклахоме и Теннесси, рассказывает агентство со ссылкой на данные Edison Research.

Байден «легко» победил в тех же шести штатах, а также в Айове.

Байден и Трамп также победили на праймериз своих партий в Калифорнии.

В Вермонте Никки Хейли победила Трампа, а Джейсон Палмер празднует победу над Байденом в Американском Самоа.

Иммиграция и экономика являются главными проблемами для избирателей обеих партий, как показали экзит-полы Edison в Калифорнии, Северной Каролине и Вирджинии. Большинство избирателей-республиканцев в этих штатах заявили, что поддерживают депортацию нелегальных иммигрантов. Трамп, который часто очерняет мигрантов, пообещал в случае избрания провести крупнейшую депортацию в истории США.

Сейчас Трамп победил на первичных выборах республиканцев во всех штатах, где они уже прошли, кроме одного — в Вашингтоне, округ Колумбия, победила Никки Хейли. Перед супервторником Трамп выиграл в восьми штатах.

Супервторник в США — это название вторника в начале февраля или марта года президентских выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз для избрания делегатов на национальные конвенции Демократической и Республиканской партий США, которые, в свою очередь, выбирают кандидатов на пост президента США.