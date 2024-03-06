«Запомнился случай, когда парень утащил у нас огромный букет тюльпанов» 7 6.03.2024, 9:34

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Фото: kp.by

На Комаровку подвезли цветы к 8 Марта — что по ценам?

Горная роза, примулы, мимоза, как на картинках, — 5 марта на Комаровку начали заезжать торговцы цветами с разнообразным ассортиментом. Есть тут и негласный король букетов Международного женского дня — тюльпан. Цены и самые популярные оттенки узнало агентство «Минск-Новости».

Наталья из Пинска привозит тюльпаны на главный столичный рынок уже шесть лет. Каких-то фантастических историй на тему «как случилась любовь именно с этими цветами» у нее нет:

— Наверное, как и у всех, из интереса купила луковицы, посадила, вырастила, и затянуло. Одни из самых любимых сортов — это розовенький пионовидный Columbus. Кстати, именно такие махровые, по словам покупателей, дольше всего красуются в вазе. У одной дамы продержались почти три недели. И это при том, что стояли не на холодном балконе, а в хорошо отапливаемой комнате.

— Главное правило — сразу после срезки держать цветы в холоде, можно даже без воды, — объясняет минчанка Светлана.

— Приехала из Абхазии, — комментирует продавщица Елена.

— Пожалуй, этот цветок один из самых стойких. Совершенно спокойно берет на себя роль сухоцвета и без воды «закрывается» совсем чуть-чуть, не теряя пышности. У меня сохранился в вазе с марта до сентября, — говорит ее сестра Ирина.

— Покупают мимозу не менее охотно, чем тюльпаны, — продолжает она. — Можно с уверенностью сказать, что мода на этот весенний первоцвет (один из первых) вернулась.

Тюльпаны почти везде 3,5 рубля за штучку обычную, пять — за пионовидную.

— Первым покупателям — за три рубля, — добавляет пинчанка Татьяна.

На прилавке минимум десять разных сортов, и это если не присматриваться. По словам продавщицы, привели под пять тысяч тюльпанов.

— Мой самый любимый сорт — пионовидный Columbus с розовинкой, а вот покупатели в этом сезоне чаще выбирают оранжевые оттенки, — рассказывает Татьяна. — Видимо, на каких-то отсылках к Году дракона и оттенках пламени. А вот в прошлом году в тренде был белый цвет.

Собеседница подчеркивает: выбор цветовой гаммы очень зависит от возраста женщины, которой букет предназначен:

— Если для бабулечек всегда берут классические красные тюльпаны, то для жен и девушек выбирают розовые, белые и обязательно фигурные — попугайные с игольчатыми лепестками или махровые пионовидные.

По словам еще одной Татьяны по соседству, хит про «вестники разлуки» подпортил репутацию желтым тюльпанам. Притом что в Нидерландах желтый цвет считается одним из самых ходовых среди тюльпанов, потому что символизирует достаток и успех.

— Тюльпанов у нас ну совсем не скромно — больше десяти тысяч, — отмечает минчанка Ирина. — Они как раз вон в тех огромных коробках за нашими спинами. А вот этот необычный цветок называется горной розой. По факту сухоцвет и будет вас радовать минимум два года.

Стоит альтернативная царица цветов 10-12 рублей, в зависимости от пышности бутона. Анютины глазки — по десять, гвоздики — по семь, примулы — по 15.

— Тюльпаны по классике чаще покупают мужчины, а вот девочки для подарка мамам и бабушкам выбирают примулы, — уточняет Ирина. — Во-первых, это абсолютный весенний первоцвет, во-вторых, можно высадить в грунт и любоваться не один год.

Сами тюльпаны выращивают под Гродно, а на продажу везут в Минск.

— Они выращивают красоту, мы несем ее в массы, — улыбается Ирина. — Ну, или массы «уносят» у нас красоту. Запомнился случай, когда молодой парень утащил у нас огромный букет ярко-красных тюльпанов. Причем бежал так шустро, что догнать не смогли. Посмеялись мы знатно, несмотря на абсурдность ситуации. Сошлись на мнении, что человек ну очень спешил сделать своей любимой подарок. Или даже предложение руки и сердца.

Сейчас тюльпаны по 3,5 рубля, а в канун праздника и непосредственно 8 Марта на сколько вырастет цена?

— Да, мы отслеживаем «рыночный быт», — отмечает Ирина. — Но, как правило, цены не сильно меняются даже в «час пик» — 7-го и утром 8 марта. Кстати, заметила интересную особенность. Накануне закупают обычно букеты для коллег или подруг. А вот за цветочками для любимых женщин (и я сейчас и про жен, и про мам, и про бабушек) забегают непосредственно ранним утром праздника. Некоторые так и объясняют: «Чтобы самыми свежими, практически хрустящими тюльпанами порадовать».