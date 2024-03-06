Вилейский активист Андрей Кудик задержан по новому уголовному делу 6.03.2024, 10:16

Он перестал выходить на связь с 15 февраля.

Бывший политзаключенный Андрей Кудик, которого не выпустили на свободу после 15 суток ареста, задержан по уголовному делу, сообщает правозащитный центр «Весна». Ему инкриминируют ч.1 ст.369 УК (Оскорбление представителя власти).

«Учитывая это, мужчина вновь добавлен в список политических заключенных Беларуси», – сообщают правозащитники.

Напомним, активист из Вилейки перестал выходить на связь с 15 февраля. Позже стало известно, что он находится в местном ИВС, где отбывает 15 суток административного ареста. На днях его должны были освободить.

Андрей Кудик — активист из Вилейки. Он неоднократно подвергался преследованиям за пикетирование и выражение гражданской позиции в течение 2020 и 2021 годов: его задерживали, штрафовали и арестовывали. В феврале 2022 года Андрея приговорили к 2 годам лишения свободы по «народной» ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). На суде активист не признал себя виновным и отказался давать показания. МВД включил его в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности». 18 июля 2023 года политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок.