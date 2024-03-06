После удара БПЛА вспыхнул крупнейший горно-обогатительный комбинат в Курской области РФ 4 6.03.2024, 10:41

3,912

Беспилотник попал прямо резервуар с топливом.

Российский Telegram-канал 112 сообщил, что БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области.

«По нашим данным, беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территории предприятия. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание», — говорится в сообщении.

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — заявил губернатор области Роман Старовойт.

Михайловский ГОК — второе после Лебединского ГОКа предприятие в России по объему производства железной руды для черной металлургии. В декабре прошлого года комбинат уже атаковал беспилотник. Тогда на одном из объектов была повреждена линия электропередач.