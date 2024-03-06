Аэродром, нефтебаза и горно-обогатительный комбинат: беспилотники атаковали три области РФ 8 6.03.2024, 11:29

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Поражены стратегические объекты.

Сегодня, 6 марта, дроны атаковали несколько важных объектов в России.

В частности, в РФ заявили об атаке на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже утром. Как пишет российский Telegram-канал «База», БПЛА якобы «был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома». В Минобороны РФ традиционно заявили о «пресечении попытки» атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Воронежской области: «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен».

Кроме того, сообщается, что еще два дрона атаковали нефтебазу в Аннинском муниципальном районе Воронежской области:

«Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, а второй также рухнул на территории нефтебазы».

Российский Telegram-канал 112 сообщил, что БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области: «По нашим данным, беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территрии предприятия. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание».

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», - заявил губернатор области Роман Старовойт.

Также об атаке дронами заявил губернатор Белгородской области Гладков: «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».