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Пьер Ришар проникновенно высказался о войне в Украине

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  • 6.03.2024, 11:32
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Пьер Ришар проникновенно высказался о войне в Украине
Фото: minval.az

Легендарный актер восхищен героическим сопротивлением украинцев.

Легендарный французский актер и режиссер Пьер Ришар (фр. Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays), известный по фильмам «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие» и многим другим кинолентам, в очередной раз выразил поддержку украинцам, информирует United 24.

Звезда французского и мирового кинематографа давно переживает о судьбе Украины и возмущен тем, что творят здесь ВС РФ.

«2 года назад я направил сообщение президенту Владимиру Зеленскому и его народу, чтобы выразить обеспокоенность из-за этого жестокого вторжения, которое испытали украинцы. Столько погибших, массовых убийств, столько городов сровняли с землей. Я шокирован тем, что вижу», –подчеркнул актер.

В то же время Пьер Ришар подчеркнул, что очень сильно впечатлен и восхищен героическим сопротивлением украинцев и их способностью преодолевать любые испытания. Также он пожелал народу Украины и ее защитникам скорейшей победы над захватчиками и военными преступниками из России.

«Я и мои друзья много думаем об украинцах. Надеюсь, что уже скоро у меня будет возможность приехать и поздравить их лично с победой», – сказал он.

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