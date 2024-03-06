«Милиционеры сами были в шоке от такого» 10 6.03.2024, 12:31

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ПЕТР КИРИЧЕНКО

Опубликована информация о задержании бывшего руководителя Гомеля Кириченко.

По информации «Свабоды», люди, которые выходили после ареста из гомельского изолятора временного содержания в середине и конце февраля, рассказывали, что были там одновременно с бывшим руководителем Гомеля Петром Кириченко. Сейчас он занимает должность председателя Гомельского областного объединения профсоюзов. Он же в декабре 2023 года возглавил Гомельскую областную избирательную комиссию и «отлично» провел последние так называемые выборы.

«Нам, арестантам, сами конвойные говорили, что Кириченко был на «сутках». Но сидел отдельно от всех «экстремистов», на другом этаже. Милиционеры сами были в шоке от такого», — рассказывал «Свабодзе» один из тех, кто недавно освободился из гомельского ИВС.

Другой житель Гомеля, который также попал на «сутки» в феврале, замечал, что по изолятору «ходила такая информация», хотя сам лично он не видел Кириченко.

Еще один собеседник «Свабоды» утверждает, что в конце января просился на прием к Кириченко и не попал, так как того не было на работе. На сайте Гомельского областного объединения профсоюзов с 23 января по 15 февраля нет упоминаний о мероприятиях с участием Петра Кириченко, хотя обычно о нем там пишут часто.

Официальной информации о возможном задержании Петра Кириченко, а также о его причинах не было.

Петр Кириченко был председателем Гомельского городского исполнительного комитета с 19 ноября 2012 года по 12 декабря 2022 года. Был внесен в канадский санкционный список за содействие вторжению в Украину.