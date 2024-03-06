Чем полезен Эрл Грей: главные «плюсы» и «минусы» популярного чая 6.03.2024, 13:20

Многие из нас любят насладиться чашечкой крепкого ароматного чая.

Эрл Грей - это сорт чая, который традиционно изготавливается путем ароматизации черного чая маслом бергамота, цитрусового фрукта родом из Италии.

Издание Health пишет, что польза для здоровья, связанная с употреблением чая Эрл Грей, в основном связана с листьями черного чая, которые используются для его приготовления, ведь они являются мощным источником защитных растительных соединений.

Что такое чай Эрл Грей

Для приготовления Эрл Грей используется черный чай, который считается настоящим чаем. Все настоящие чаи производятся из листьев растения Camellia sinensis.

Черный чай имеет гораздо более темный цвет и более сильный аромат по сравнению с зеленым чаем, потому что чайные листья подвергаются более длительному окислению, во время которого листья чая подвергаются воздействию воздуха. В процессе окисления чайные листья становятся коричневыми и усиливают аромат чая.

Существует множество видов черного чая, включая ассамский, дарджилингский и цейлонский, каждый из которых имеет свой вкус. Для приготовления чая Эрл Грей используется смесь черного чая и бергамотового масла, которое добывается из бергамотового апельсина, цитрусового фрукта родом из Италии. Однако некоторые сорта чая Эрл Грей производятся с синтетическим бергамотовым ароматизатором, который стоит дешевле натурального масла.

Эрл Грей может быть изготовлен из различных сортов черного чая, поэтому вкус Эрл Грея может отличаться в разных продуктах. Однако обычно Эрл Грей имеет мягкий сладковатый вкус с нотками цитрусовых.

Чем полезен Эрл Грей:

содержит множество антиоксидантов;

может снизить риск развития нескольких хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых видов рака;

способствует улучшению когнитивного здоровья и повышению работоспособности при выполнении физических упражнений.

Вред чая Эрл Грей

Питье Эрл Грей безопасно для большинства людей, если не употреблять его в чрезмерных количествах. Черный чай содержит кофеин, который может нанести вред здоровью при употреблении в больших количествах. Рекомендуется не превышать 400 мг кофеина в день. Превышение этого показателя может привести к таким симптомам, как нервное возбуждение, учащенное сердцебиение и бессонница. Так как в чашке черного чая обычно около 47 мг кофеина, то человеку придется выпить девять чашек.

Кроме того, употребление чрезмерного количества бергамотового масла может вызвать мышечные судороги, помутнение зрения и покалывание в конечностях. Такие симптомы наблюдались у мужчины, который употреблял четыре литра чая Эрл Грей в день.

Наконец, черный чай содержит соединения, которые препятствуют всасыванию железа в пищеварительной системе, особенно из растительной пищи, что может быть опасно для людей, придерживающихся растительной диеты, и тех, у кого дефицит железа.