Спецоперация ГУР: дроны дважды атаковали крупнейший комбинат в Курской области РФ 6.03.2024, 13:27

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Украинская разведка раскрыла подробности.

В Курской области России беспилотник второй раз за утро ударил по горно-обогатительному комбинату. Источник «Украинской правды» в ГУР заявляет, что это операция украинской разведки.

Около 10:10 российский Telegram-канал сообщил, что только что БПЛА снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске.

Информацию Telegram-каналу подтвердил губернатор региона. По его данным, пострадавших нет.

По словам источника УП в ГУР, атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области России - спецоперация Главного управления разведки МОУ.

«Продолжаются мероприятия по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства агрессора», - рассказали в украинской разведке.

Горно-обогатительный комбинат имени Варичева - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Комбинат подвергся первой атаке утром 6 марта. В результате загорелся резервуар с топливом.