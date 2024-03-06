Политолог: Путин серьезно ошибается, делая ставку на Трампа 17 6.03.2024, 13:58

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Александр Мусиенко

Кремль ждут сюрпризы.

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп победили на праймериз своих партий в нескольких штатах во время «супервторника» в США.

Сайт Charter97.org попросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Aлександра Мусиенко прокомментировать результаты праймериз:

— Очевидно, что на сегодняшний день от республиканцев Трампу не будет альтернативы на выборах, как и, в принципе, Байдену от демократов. То есть, именно они в итоге будут соревноваться. Команда Трампа уже смотрит вперед, на ноябрь, забывая о праймериз.

Республиканцы имеют серьезные шансы победить. У Трампа на данный момент более уверенные позиции и больше шансов на победу. Конечно, до выборов в США еще есть время, делать окончательные прогнозы рано, но, по состоянию на сейчас, у меня складывает впечатление, что у Трампа шансов больше.

Отмечу, что если с Байденом все понятно, демократы сплотятся вокруг него, то у республиканцев ситуация иная. Никки Хейли не снимается с праймериз. На нее ориентируется часть Республиканской партии.

Сейчас перед штабом Трампа стоит задача попробовать объединить всех республиканцев. Есть и члены Республиканской партии, которые выступали откровенно против выдвижения Трампа, заявляя, что будут голосовать за Байдена.

В общем, для команды Трампа самая ответственная задача на данном этапе — сплотить все круги с целью достижения результата.

— Трамп известен своими заявлениями о том, что он бы прекратил войну в Украине за 24 часа. Что стоит за этим — обычный республиканский изоляционизм или у него действительно есть «козырь в рукаве»?

— Это заявление, которое, во-первых, очень хорошо воспринимается, запоминается с медийной и политтехнологической точки зрения. Во время избирательной компании используется ряд политических технологий, преувеличений. Вот подобные заявления и идут «в актив», играют в плюс.

Думаю, что Трамп сам прекрасно это понимает, но сознательно делает медийные вбросы. Не стоит забывать, что у него серьезный опыт общения с медиа и работы в них. Он прекрасно понимает, какие месседжи необходимо транслировать. Признаю, что он в этом очень хорош. Он умеет вбрасывать фразы, которые цитируются и запоминаются, Резюмируя, к этому заявлению следует относится с поправкой на то, что идет избирательная кампания.

— Аналитики полагают, что Кремль делает ставку на возвращение Трампа в Белый дом. Как изменится политика США по поддержке Украины в случае победы Трампа на выборах? Оправдаются ли ожидания Москвы?

— Вспомню, что Путин говорил о том, что хотел бы, чтобы был Байден. Скажу так, их ожидания уже как минимум один раз не оправдались. Помните, шампанское в 2016-ом году, как радовался Жириновский с шампанским? Сейчас тот момент и та ситуация, когда может быть так же.

Очень наивно думать, что Трамп побежит при любой ситуации пытаться договориться с РФ, спасать ее и так далее. Более того, дело в том, что Трамп менее прогнозируем. Все-таки Байден представитель элит, понятно, как он действует. Путин уже определенным образом приспособился.

Трамп же — это сюрпризы. Он может сейчас критиковать за что-то Украину, говорить про «24 часа» и еще что-то, а потом придти на пост президента США и предоставить Украине такой пакет помощи, который было тяжело представить даже при Байдене.

Подчеркну, Трамп менее прогнозируем и в этом плане он не очень-то устраивает Кремль. Понятно, что они хотят заигрывать, проявлять себя, но спрогнозировать его тяжело. Поэтому даже если они и делают на него ставку, то достаточно серьезно ошибаются.

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