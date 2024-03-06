WSJ: Никки Хейли решила выйти из президентской гонки в США 7 6.03.2024, 15:34

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Никки Хейли

Готовится специальное обращение к избирателям.

Претендент на номинацию от Республиканской партии, бывший постпред США в ООН Никки Хейли намерена приостановить свою предвыборную кампанию 6 марта.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ее планами.

Ожидается, что Хейли выступит с заявлением около 10 утра по восточному времени (около 20:00 по Минску).

По данным WSJ, она не станет объявлять о поддержке своего главного соперника, экс-президента США Дональда Трампа, но призовет Трампа заручиться поддержкой ее сторонников.

WSJ отмечает, что Хейли планирует выйти из президентской гонки на фоне результатов «супервторника»: Трамп лидирует в 12 из 15 штатов, где проходят праймериз и кокусы Республиканской партии, а Хейли побеждает только в одном штате – Вермонте.

Reuters отмечает, что решение Хейли выйти из гонки означает, что за пост президента США на ноябрьских выборах снова будут бороться Трамп и действующий глава государства Джо Байден.

Параллельно с республиканскими прошли праймериз и кокусы Демократической партии.

Они состоялись в 15 штатах (некоторые не совпадают с республиканскими праймериз. – ред.), а также на Американском Самоа. В 14 из 15 штатов победителем первичных выборов объявлен Байден.