Bloomberg: Орбан едет к Трампу, чтобы обсудить вопрос Украины 7 6.03.2024, 16:10

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Виктор Орбан

Трамп все больше влияет на внешнеполитические вопросы во время предвыборной кампании в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе хочет обсудить, как прекратить войну России против Украины с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Bloomberg (перевод - «Униан»).

Издание отмечает, что Орбан, ближайший союзник Кремля в Европейском Союзе, задержал помощь со стороны ЕС для защиты Украины от российского вторжения, сохраняя при этом теплые отношения с Путиным. При этом перспектива следующего президентства Трампа вызвала беспокойство среди европейского руководства, включая Украину, относительно способности ЕС ответить на войну и влияние России.

- Орбан пытался выслужиться перед Трампом, считая его возвращение в Белый дом возможностью облегчения дипломатической изоляции Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США, - пишет СМИ.

В то же время, по словам Сийярто, переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что Россия не может победить весь Запад. Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны, которая длится уже третий год.

«Встреча в Мар-а-Лаго 8 марта подчеркивает, как Трамп все больше влияет на внешнеполитические вопросы во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и вероятного реванша над президентом Джо Байденом», - отмечают авторы и напоминают, что в отличие от многих других лидеров ЕС, Орбан не ездил в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.