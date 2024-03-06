Белорусские военные будут охранять ВС РФ в приграничье с Украиной до конца 2024-го года 1 6.03.2024, 16:51

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Речь идет в том числе про аэродромы «Лунинец» и «Зябровка».

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси (ССО) подписало договоры по тендеру «Услуги по стирке белья и спецодежды, Гомельская область». Срок оказания услуг — с 26 февраля по 31 декабря 2024 года, сообщает «Флагшток».

В условиях тендера указано, что прием белья и спецодежды осуществляется на территории заказчика. Место его нахождения не уточнялось — в тендере указана лишь Гомельская область.

Место нахождения заказчика услуг можно понять на основании информация о победителях тендера. Оказывать услуги военным будут две организации: Мозырский районный комбинат бытового обслуживания и ЗАО «Снежинка» из Гомеля.

В Гомельской области на постоянной основе не расквартированы подразделения ССО. Но с весны 2022-го года якобы для усиления охраны границы с Украиной на территории Гомельской области (в Мозырском и Гомельском районе) на ротационной основе находятся подразделения ССО.

«По случайному (нет) совпадению на аэродромах «Мозырь» и «Зябровка», также расположенных в Мозырском и Гомельском р-н., с 2022 г. дислоцируются подразделения 1530-го зенитного ракетного полка ВС РФ. Указанные военные объекты не имеют официального статуса (например, военной базы ВС РФ)», — уточняют белорусские мониторинговые группы.

Они напомнили, что уже обращали внимание на то, что подразделения ССО занимаются не только охраной границы с Украиной, но и обеспечением безопасности российских военных.

Также командование ССО с марта по декабрь 2024 года планирует проводить полевые выходы вблизи аэродрома «Лунинец» (Брестская обл.). На аэродроме расквартирован 56-й зенитный ракетный полк ВС РБ (в/ч 10198). Судя по всему, подразделения ССО и этот военный объект возьмут под охрану.

Таким образом, ССО до конца 2024 года будут охранять подразделения войск ПВО РБ и РФ, расположенных на аэродромах «Лунинец», «Мозырь» и «Зябровка».