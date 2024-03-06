Когда для Лукашенко наступят черные времена 6 6.03.2024, 19:44

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Михаил Подоляк

Михаил Подоляк назвал единственный фактор выживания диктатора.

Александру Лукашенко нужна заморозка конфликта в Украине? «Зеркало» обсудило риторику диктатора с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

— Лукашенко вновь заговорил о переговорах между Россией и Украиной: «Остановитесь сейчас. Есть возможность договориться. Денацификация, демилитаризация и прочее — это термины. Это все решается за столом переговоров». Зачем белорусский политик это делает? Он транслирует тезис Кремля?

— Да, здесь несколько очень важных частей. Первое: Лукашенко повторяет одно и то же, наверное, раз уже 15-й, по поводу «сейчас самое время остановиться» и так далее. Безусловно, сейчас самое время остановиться, как, собственно, в любой момент можно было бы остановиться, если бы Российская Федерация перестала считать себя значимой страной, которая имеет право заходить на суверенную территорию, уничтожать гражданское население, разрушать инфраструктуру. В любой момент можно все остановить, если Российская Федерация выйдет, в конце концов, с территории Украины. Это несомненно. Все остальное не имеет никакого значения.

Второе: все банальные тезисы, которые озвучивает Лукашенко, полностью ложатся сегодня в ключевую канву российской пропаганды. Я, честно говоря, предлагаю не реагировать на его заявления. Он не является субъектом не то что даже глобальной политики, а региональной. Он не влияет ни на какие процессы — ни в регионе, ни в рамках войны России и Украины. И, в принципе, ни на что не влияет. Лукашенко — это такой VIP-пропагандист очень местечкового уровня, и его заявления ничем не ценны.

— Александру Лукашенко выгодна заморозка конфликта?

— Для Лукашенко заморозка конфликта — это фундаментальный вопрос даже не политического выживания, а в принципе выживания. Потому что как только ситуация будет меняться в правильном направлении, то есть война будет финализироваться справедливо, Россия пойдет на обязательную трансформацию, это важно для европейской безопасности в целом. Когда мы говорим о финале войны, надо говорить уже не о территориях, а о важности трансформации политической системы в России. Вся путинская элита должна сесть на скамью подсудимых, ей нужно будет пройти через определенные международные юрисдикции, трибуналы для того, чтобы все это действительно завершить — не только полномасштабное вторжение, но и первую войну в Украине, и войну в Грузии, и остальные репрессивные действия, которые Россия предпринимала в течение всего путинского срока правления. Конечно же, это приведет к существенному изменению ситуации в самой Беларуси. И Лукашенко это прекрасно понимает.

Единственный фактор выживания Лукашенко — это сохранение того типа политической конструкции, которая есть сегодня в России, то есть путинской России. Как только конфликт будет справедливо финализирован, для Лукашенко наступают черные времена. И поэтому он заинтересован в трех вещах.

Первое — это чтобы Россия не проиграла. Второе — чтобы конфликт был обязательно заморожен, потому что тогда Россия будет вести себя агрессивно и Лукашенко можно будет поддерживать эту агрессивную риторику в отношении Польши, Литвы, любых стран региона. И третья составляющая — Лукашенко как один из ближайших союзников России будет получать в рамках экспансионистской внешней политики Москвы дивиденды, то есть финансирование, возможность модернизировать свои вооруженные силы и все остальные плюшки, которые всегда выплачивает вассалу агрессивная экспансионистская страна.